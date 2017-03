Money, money. El tema de la semana son las ganancias, el dinero que puedes o quieres llegar a obtener por tus servicios. No exageres porque podrías perder. La clave de una negociación efectiva es lograr el acuerdo entre las partes. Presiona pero afloja en el momento justo, para volver a negociar. Los días 6 y 7 de marzo con luna en Cáncer compra un regalo a tu pareja o tus hijos. Además recuerda cuidar tu figura haciendo ejercicio. Si es tu cumpleaños, festeja!.. Para el fin de semana, con luna en Virgo, dilema sobre qué indumentaria usar ante una invitación a un evento social. Pide prestado y tema solucionado. En cuanto a los amores,.los pensamientos corren a mil por horas, pero la realidad puede no estar acompañando. Los planetas del amor no te llegan a influir.

TU CARTA: Escapas a una red junto al cardumen y terminas mordiendo el anzuelo.