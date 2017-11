Se abre un nuevo ciclo, una nueva forma de evolucionar y crecer en la vida, tus pensamientos y sentimientos se verán exaltados, esto te favorecerá a actuar en pro de lo que sientes. Trabajo: si sueltas ciertos miedos podrás tomar decisiones que dinamizará tu economía de una forma que no lo podrás creer. Aprovecha este tiempo de magia y expansión! Sal a demostrar tus talentos, lucir tus ideas y brillar. Energía propicia para viajes, retomar estudios, conectar con el exterior, rendir exámenes. Amor: Etapa de florecimiento y renacimiento. El 7, Venus en Escorpio te abre a nuevas formas de expansionar eso que deseas y te lleva a sentir más allá de lo usual, incluso a conocer personas nuevas tanto en viajes/cursos, y quien aparezca sentará bases estables para algo duradero e importante. Si estás enamorado y esa persona no lo sabe, díselo, no calles tu verdad, esa inversión real o emocional dice mucho!. Salud: la influencia de Júpiter en Escorpio los ayudará a fortalecerse y recuperar el equilibrio. Influencias positivas para curarse de cualquier dolencia. Consejo: Dejen atrás lo negativo y a jugársela por esos ideales de futuro que siempre soñaron.