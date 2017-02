Es importante remarcar la necesidad de hacer cosas y de salir adelante. La acción y la realización pueden tener un lugar preponderante sin que por esto disminuya tu vuelo mental. Comprende que, a veces, es importante parar para pensar y no decidir las cosas sin reflexionar previamente. Para favorecer tu relación laboral conéctate con gente de Piscis y Acuario, te ayudarán mucho en tu profesión. Capricornio te ayudará a dejar cosas que ya no necesitas. Virgo te mostrará la posibilidad de discriminar una cosas de la otra y cómo ordenar tu vida sin confusiones, razón por la cual, muchas veces, esta relación es muy difícil. Los días 5 y 6 con Luna Llena en Geminis, son para terminar lo pendiente, liberándote de compromisos y no aceptar nuevos. En cuanto a los amores, es importante saber que tu pareja, considera tu vínculo como fundamental ya que es muy concreta y necesita tu aporte para comprender que la realidad no es sólo, lo que se ve.

TUS CARTAS TAROT: si descartas esa sensación de sentirte incomprendido vivirás mejor.