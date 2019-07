Por Casandra ©

Vigencia: 7 al 13 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) No teman queridos Piscianos el reencuentro con alguien del pasado. Esta semana lo volverán a ver porque sus vidas vuelven a cruzarse aunque cada uno de ustedes se mantenga en vuestro sitio y no den muestras del más mínimo interés ni preocupación. Si son felices con vuestra pareja y están deseando convivir y las circunstancias se lo permite, ¿qué es lo que les impide dar el gran paso?. Piénsenlo con detenimiento porque todo puede ser producto del miedo a lo desconocido, a no querer enfrentaros una situación nueva para ustedes. Ya ha llegado el momento de que maduren y de que comiencen a enfrentar la vida, si no siempre seguirán estancados y nunca lograrán sus metas. Si es lo que desean no lo dejen escapar. Si son de los que aún no han salido del hogar, también es probable que esté llegando el momento de despegar y salir a buscar el futuro. Alguno puede que no hayan encontrado ni trabajo por no cambiar de localidad. Les aconsejo que si en estos días tienen la suerte de encontrar la posibilidad de encauzar sus vidas, aunque sea lejos, no pierdan la ocasión. Lo pueden lamentar más adelante. Página anterior (12/13)



