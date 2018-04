HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: La conjunción Marte/Saturno en tu zona social representa algo que está sucediendo en tu entorno que de algún modo te afecta, quizá es un límite que te están marcando el 'hasta aquí llegué, más allá no' y no te lo esperabas, o quizá sí pero tenías la ilusión que se desvanecería. Puede ser una experiencia muy incómoda pero todo depende de cómo lo abordes, los límites externos representan bloqueos internos y si estás viviendo algo como esto es para que te descubras en qué aspectos te estás limitando o saboteando. Amor: Venus en Tauro te beneficia e impulsa a la conquista. Estarás con ganas de disfrutar en buena compañía de amigos. Con Mercurio retro en tu zona de parejas/estabilidad todo te está afectando de un modo muy personal y por eso tu pareja está en una actitud un tanto cerrada o ausente ante lo que sucede. Lo mejor es mantener la calma y esperar al 15 que Mercurio volverá directo y estos mismos temas se podrán tratar desde otra perspectiva y con mejor estado de ánimo. Salud: Sincerarse, dialogar, compartir necesidades en tiempos difíciles es el mejor remedio para la inestabilidad del momento. Consejo: Sé muy claro ante una propuesta de tu ambiente social o nuevo proyecto. Deshazte de los deberías, piensa bien si eso es lo que realmente deseas o no. Página anterior (12/13)



