© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Diciembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana comenzará para ti un período de mucha creatividad, si lo aprovechas correctamente obtendrás grandes beneficios, sobre todo a nivel económico. La clave será estar atento para no dejar pasar todas las oportunidades que se cruzarán por tu camino y aprovecharlas al máximo En el terreno del trabajo, has perdido el deseo de esforzarte y de dar lo mejor de ti debido a que consideras que tu esfuerzo no es valorado. Recientemente han ingresado a tu lugar de trabajo algunas personas que cuentan con ciertos privilegios sin tener ni tu capacidad ni tus conocimientos. Esta semana las cosas empeorarán y por ello tendrás el deseo de renunciar. Sin embargo, los astros te aconsejan que intentes negociar con tus jefes, tu experiencia vale y es muy beneficiosa para la empresa en donde trabajar, debes valerte de ella para exigir lo que consideras justo. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comprenderás que no te beneficia luchar siempre contra la corriente. Cuando realmente creas que tienes la razón, pelea por imponer tu opinión pero en el resto de las situaciones no te será de mucha utilidad buscar la confrontación. Necesitas entablar relaciones armónicas con todas las personas que conforman los eslabones de tu cadena productiva, con los clientes, con los proveedores y con los empleados. Si logras conseguirlo verás que todas las cosas te resultarán mucho más fáciles. En el terreno del amor, las personas de este signo han comenzado recientemente una relación muy intensa a nivel sexual. Sin embargo, la llama de la pasión se ha ido apagando y hoy empezarás a preguntarte si en verdad sientes hacia tu pareja algún interés aparte del sexual. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-12-08 (7443992 Lecturas) [ Volver Atrás ]