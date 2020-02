© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 9 al 15 de Febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Las personas de Piscis comenzarán esta semana con una influencia planetaria muy positiva que les permitirá renovar la vitalidad y la energía. A partir del miércoles todos los inconvenientes que pudieran existir en el ámbito de los negocios empezarán a solucionarse. Lograrás dejar atrás la mala racha que te ha atormentado durante los últimos meses y de a poco comenzarás a encontrar soluciones para los problemas económicos. En el ámbito sentimental tendrás una semana un poco conflictiva. El hombre de Piscis se mostrará muy indiferente con su pareja y esto provocará frecuentes discusiones y reclamos. Durante las últimas semanas ha ocurrido un hecho que te ha decepcionado profundamente. Has atravesado por una situación familiar emocionalmente intensa durante la cual te has sentido solo y sin el apoyo ni la contención de tu pareja. El amor que sentías hacia tu compañera sentimental se ha transformado en resentimiento. No vale la pena que continúes con una relación que hace infelices a ambos miembros de la pareja. Sin embargo, aunque no te atrevas a dar el primer paso, algo ocurrirá este fin de semana que desencadenará la ruptura de la relación. En cuanto a las mujeres de Piscis, los astros les aconsejan evitar presionar en exceso a sus parejas. Si quieren conseguir algo, muévanse con mucha calma y sutiliza. No será una buena semana para descuidar tu salud, habrá una alineación de planetas que provocará una gran vulnerabilidad en la zona genital tanto de los hombres como de las mujeres de este signo. Evita tener conductas sexuales imprudentes durante los próximos 7 días. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2020-02-09 (7555135 Lecturas) [ Volver Atrás ]