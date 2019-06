Por Casandra ©

PISCIS (20/2 al 20/3) No temas querido Piscis el reencuentro con alguien del pasado. Esta semana lo volverás a ver porque sus vidas van a volver a cruzarse pero debes mantenerte en vuestro sitio y no des muestras del más mínimo interés ni preocupación. Si son felices con vuestra pareja y estas deseando convivir y las circunstancias no lo permiten, ¿qué es lo que les impide dar el paso? Piénsalo con detenimiento porque todo puede ser miedo a lo desconocido a no querer enfrentarte a una situación nueva. Ya ha llegado el momento que madures y que comiences a enfrentar la vida, si no siempre seguirás estancado y nunca lograrás las metas. Si es lo que deseas ve por ello. Si eres de los que aún no has salido del nido, también es probable que esté llegando el momento de despegar el vuelo e ir a buscar vuestro futuro. Alguno puede que no haya encontrado ni trabajo por no cambiar de localidad. Les aconsejo que si en estos días tienes la suerte de encontrar la posibilidad de encauzar tu vida, aunque sea lejos, no pierdas la ocasión. Podrías lamentarlo más adelante. Página anterior (12/13)



