PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Mercurio en Virgo rige tus relaciones más importantes activa desde allí un Gran Trino de Tierra que representa la oportunidad de concretar acuerdos y formalizar compromisos de una manera muy diferente a como te lo habías imaginado. El 9, es la Luna Nueva en esa misma zona, aprovecha la apertura de seis meses para sembrar propósitos en materia de relaciones, asociaciones o clientes importantes con los que tendrás un crecimiento rápido y fértil. Amor: Venus, empezó su fase de sombra y el 9 ingresa a Escorpio, indicando que hay asuntos de inversiones o de cuentas conjuntas que quieres llevar a un nivel más alto de compromiso con tu pareja, tendrán desafíos en lo que resta del año pues necesitan descubrir otras dimensiones de la relación para poder lograr lo que se proponen. Al igual, tu zona de crecimiento y oportunidades te invita a tomar riesgos y trabajar para expandir la idea que tienes del amor que si no va cambiando a lo largo de los años no logras ese aprendizaje. Salud: Molestias del tipo gástrico, rompe con la pasividad y trabaja para ser más flexible con tu manera de ver la vida y el mundo que te rodea. Consejo: Grandes verdades te enfrentarán a una nueva realidad. No des nada por concluido o perdido. Ábrete a los consejos de quienes amas y confías. Página anterior (12/13)



