HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 1º al 7 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Es este el mejor momento para ver cómo está tu vida económica realmente. Tu zona de trabajo y productividad requiere esta revisión para reorganizarte y trabajar en base a un presupuesto ajustado. Los límites y restricciones se muestran muy claramente, no para fastidiar sino para enseñar. El 30, Mercurio ingresó en Leo en tu zona de la profesión y reputación, podrían surgir malos entendidos por comentarios de terceros, tendrás que saber lidiar con situaciones que provocarán fricciones en tu ambiente laboral por envidias. Marte ahora retro profundiza tu zona de comunicación, opinión y relaciones cercanas. Amor: Comenzaste un proceso de purificación mental que te lleva a cortar todo tipo de ataduras y limitaciones con asuntos o personas que ya no están aportando nada a tu vida. Júpiter, tu regente junto a Venus en Leo te pide no abarcar más de lo que puedes, respetando tus tiempos internos. Amores virtuales o vínculos ocasionales surgen de manera inesperada. Marte gobierna tu zona del placer y el disfrute incentivando tu predisposición sexual y tu magnetismo. Salud: Algunas ligeras molestias digestivas llamarán tu atención. Vigila tu dieta, opta por alimentos sanos de bajo nivel en azúcar y grasas. Consejo: Hay asuntos pendientes que resolver, haz el seguimiento y organízate mejor antes de salir a explorar en el área que desearías poner tu energía y crecer.