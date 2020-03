© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana la fuerza que proviene de la luna en tu elemento te ayudará a adaptarte a los cambios radicales que pueden producirse en tu vida. Podrás enfrentar todos los acontecimientos y salir triunfador si actúas según tu propio criterio sin dejarte influenciar por opiniones ajenas. En el terreno del trabajo, llevas un tiempo sintiéndote muy insatisfecho con tu empleo y sueñas con un encontrar otro mejor. Sin embargo, los astros indican que no habrá cambios laborales para ti durante los próximos meses. Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a tu empleo actual y descargar la frustración que te produce a través de actividades recreativas que te den satisfacción. En el terreno del amor, el hombre de este signo está buscando desde hace un tiempo, un camino para solucionar los problemas con su pareja. No obstante, durante los próximos días te sentirás muy deprimido porque a pesar de tus esfuerzos, las cosas con la mujer que amas van cada vez peor. Tal vez lo más saludable es que le pidas un tiempo a tu compañera sentimental para que ambos puedan aclarar sus pensamientos y sentimientos. Por su parte, la mujer de Sagitario no tendrá una buena semana. Durante los próximos días se producirá una gran discusión con tu pareja, en el transcurso de la cual él te dirá cosas muy hirientes y ofensivas. Dependerá de ti la decisión de continuar o no al lado de un hombre que ha sido capaz de lastimarte de esa manera.