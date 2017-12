HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Diciembre de 2017

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Feliz cumpleaños! Trabajo: El 9, Marte ingresa a Escorpio activando la zona de finales y cierre de ciclo, esta energía te ayudará a enfocarte muchísimo en asuntos privados o internos, incluso si se trata de trabajo, cuestiones que aún no son públicas. A partir del 12, ya tendrás mucho más claro el panorama con socio sobre si invertir o no en tiempo/energía o dinero en una propuesta de negocio. Mes propicio para animarte con ese proyecto propio, hacer publicaciones, exposiciones y para encontrar un buen trabajo. Amor: Venus en tu signo hasta el 24, sigue aportando armonía y balance en tus relaciones más estrechas. Hay mucha energía de fuego, que les trae goce, placer y encanto en su vida sentimental. Estarán ardientes y fogosos. El fin de semana, la luna en tu signo propicia salidas, diversión con amigos, encuentros sorpresa y aventuras para los que quieran dejar atrás su soltería. Con Quirón despierto, podrían estar tratando temas delicados con familia y conversen para llegar a una resolución. Salud: Enfócate en sentirte bien con tu imagen y presencia, aprovecha esta semana para una desintoxicación de dieta líquida o visitando un spa. Consejo: Cuídense de las malas influencias, no se dejen llevar por las falsas apariencias.