HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Con el ingreso de Urano ingresando a Tauro, señala cambios significativos en tus rutinas profesionales y/o laborales de tu día a día, a lo largo de un período extenso de siete años. No obstante, la presencia de Marte en Tauro en el mismo sector del trabajo y de calidad de vida, puede provocarte estrés o ansiedad ante la incertidumbre o el deseo de que se modifique la situación actual, que debido a Mercurio retro, podría esto demorarse un poco más. Si el cambio ocurre de manera inesperada, esto también formará parte del camino a tu crecimiento y expansión, intenta ser flexible y aplicar la aceptación. Amor: Muchas cosas están sucediendo en tu zona Piscis, de hogar, estabilidad y pasado. Mercurio Retro sugiere una onda nostálgica o encuentros con ex parejas o personas que te conectan a tus raíces, pero todo eso no debe anclarte en viejas modalidades, debe abrir un camino a un nuevo punto de partida. Si quieres crecer en estabilidad, lograr mejores condiciones de vivienda o mudarte, este es el momento ideal para trabajar por esos propósitos. Salud: Júpiter, tu regente retrograda en tu zona psicosomática, por lo que es aconsejable realizar exámenes físicos de rutina. Consejo: Tienes ahora la oportunidad de revisar qué tipo de dieta te favorece y cuales te resultan perjudiciales, de la mano de un nutricionista.