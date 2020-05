© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una excelente semana en el ámbito laboral para todas las personas de Sagitario. Durante los próximos días el esmero y dedicación que siempre has puesto al desempeñar tus labores, tu eficiencia y tu carácter honesto y confiable, será recompensado por una de las máximas autoridades de tu lugar de trabajo. En el ámbito económico, estás muy entusiasmado con una cifra importante de dinero que estás esperando cobrar por un litigio relacionado con un trabajo que tuviste en el pasado. El viernes recibirás noticias alentadoras relacionadas con respecto a este tema e iniciarás el fin de semana con mucho optimismo y entusiasmo. Hay muchas cosas que deseas comprarte con ese dinero. Sin embargo, los astros te recomiendan que no gastes por adelantado con la idea de que a la brevedad vas a recibir los recursos que te permitirán pagar tus compras. Cobrarás el dinero pero puede que eso ocurra en un tiempo mayor al que tienes planeado. En el terreno del amor, esta semana el hombre y la mujer de Sagitario tendrán peleas y discusiones con sus parejas. Durante las últimas semanas le has exigido constantemente a tu compañero o compañera sentimental, aquello que tú considerabas justo. El inconveniente es que tu pareja no opina lo mismo y durante los próximos días te lo hará saber y no utilizará para ello el modo más amable ni tranquilo. Contrólate y tenle paciencia porque fuiste tú el que comenzó el problema con tus requerimientos absurdos. Luego de esta discusión ambos estarán peleados durante unos días pero el fin de semana se reconciliarán.