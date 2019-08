Por Casandra ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La gente de Sagitario recibirá esta semana excelentes noticias relacionadas con el ámbito laboral. Durante los últimos meses han trabajado sin descanso para lograr destacarte en tu lugar de trabajo. Sin embargo, a pesar de que las recompensas a tanto esmero no llegaban, nunca te desanimaste y continuaste con tu diligente trabajo. Esta será una gran semana porque comenzarás a recibir el reconocimiento que tanto te mereces, disfrútalo porque será solo el comienzo de otros muchos logros que llegarán durante los próximos meses En el ámbito financiero y económico será una semana de muchas complicaciones. Durante los próximos días sufrirás algunas desilusiones con respecto a alguien que trabaja para ti y en quien has depositado una gran confianza. Aunque te cueste aceptarlo, las cuentas te dirán que esta persona te ha robado dinero. Cuanto más tiempo niegues esta situación, mayores perjuicios a nivel económico te provocará. No prolongues innecesariamente una circunstancia a la que debes poner un fin en forma inmediata En el terreno sentimental, será una excelente semana para las personas de Sagitario que estén solas. Accidentalmente conocerás a una persona por la que sentirás una atracción inmediata, la cual será recíproca. Todo irá bien si no lo arruinas con tu desconfianza y tus inseguridades. Es cierto que tus relaciones pasadas han sido desastrosas y muy dolorosas pero en el presente las cosas son distintas. Aprende a disfrutar de lo lindo que te está ofreciendo la vida en este momento. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)