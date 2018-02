HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 11 al 17 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: El 15, es el Eclipse Solar parcial de Luna en Acuario, trayéndote inicios en tu zona del extranjero, nueva filosofía de vida y asuntos legales. Esta energía repercute en cambios que harás con tus contactos del día a día y comerciales, tu mente estará más desapegada y altruista. Te interesará intercambiar información de carácter intuitivo e innovador, lo que te abrirá a nuevas pautas y formas de encarar tus proyectos y emprendimientos. Atentos a la hora de firmar contratos de hipotecas, expensas para no ser engañados. Amor: Es momento de tomarse una pausa ante tanta energía desplegándose entre ciclos que se cierran y otros que se abren. El 10, Venus ingresa a Piscis y así te lo pide desde tu zona del hogar, la estabilidad y tu ser interno. Encontrar momentos de descanso y disfrutar de la comodidad e intimidad de tu hogar será revitalizador. Utiliza esta energía para re-crearte, recargar las pilas y encontrar inspiración puertas adentro. Atentos al posible retorno de una ex pareja. Salud: Período de recogimiento e introspección. Tienes que encontrar actividades que cooperen para centrarte y cuidar que la energía activa y vital no se polarice y te desequilibre alterando tus nervios. Consejo: No te apegues ni a tus opiniones, permítete la flexibilidad para mirar y pensar de manera diferente. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)