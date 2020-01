© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La presencia del sol en Tauro les dará a todos los nacidos bajo este signo muchas ganas de renovarse energéticamente y de poner en orden el hogar. Es una semana ideal para hacer una limpieza profunda en el lugar en donde se habita y para desprenderse de las cosas que ya no nos sirven. La renovación también abarca la parte espiritual y sentimental, habrá una necesidad de liberarse de miedos y ataduras emocionales. Nacerá la necesidad de renunciar al recuerdo de un viejo amor, el cual entorpecía las posibilidades de entablar una relación amorosa en el presente. En cuanto al amor, Venus en la casa 7 favorece las relaciones de aquellos que se encuentren casados o en convivencia. La facilidad para comunicarse les permitirá estrechar aún más los lazos de afecto. Es una semana ideal para los casamientos o los compromisos. Los que están desempleados van a estar muy favorecidos para lograr reinsertarse laboralmente. Por otra parte, los que ya estén trabajando eviten confiar en esos compañeros de trabajo que quieren embaucarlos con falsas adulaciones y que en realidad lo único que desean es perjudicarlos. Habrá muchas traiciones esta semana, sobre todo en el ámbito laboral de aquellos que trabajan en relación de dependencia La salud durante esta semana no estará muy bien y se verán obligados a realizarse un examen médico. Deben seguir las indicaciones del doctor al pie de la letra porque si no lo hacen hay grandes posibilidades de que se presenten problemas de salud graves en las próximas semanas.