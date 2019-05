Por Casandra ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Los astros esta semana le jugarán una mala pasada. No se desalienten, la actitud ante todo para pasar los malos momentos. Por suerte en el trabajo las cosas serán rutinarias, no habrá ni bajas ni altas. En lo sentimental la cosa esta complicada. La pareja se ha puesto exigente y pide una mayor dedicación a la relación. No creas que es una crisis más, están atravesando lo que se define como un punto de inflexión, del que se puede salir fortalecido o tristemente heridos. Los que no tienen pareja y la están buscando, demás está decir que no es un momento para definir nuevas relaciones, al menos serias. Si se pudiera, este sería uno de esos momentos en el que habría que escaparse a algún lugar paradisíaco, tranquilo o solitario; tomar distancia de todo y esperar que la calma llegue. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)