SAGITARIO (23/11 al 21/12) La vida social estará muy activa durante esta semana para la gente de Sagitario, recibirás llamadas de amigos de los que no tenías noticias desde hacía tiempo. En el ámbito financiero, esta semana deberás reflexionar un poco sobre tus aspiraciones a nivel económico. Tu emprendimiento comercial ha sido un éxito y continúa creciendo pero aun así tú te sientes desilusionado porque todavía no logras alcanzar las metas que te habías propuesto comenzaste con dicho proyecto. Es un muy buen momento para analizar hasta qué punto puede darse en la práctica aquello a lo que tanto aspiras. Es bueno soñar, pero en este caso necesitas poner un poco más los pies sobre la tierra y disfrutar de tus logros, que son muchos. Esta semana tendrás una cena o reunión con personas muy importantes de tu entorno laboral. Estás inquieto porque no sabes cómo debes comportarte ante ellos. La clave que te permitirá tener una noche exitosa es ser genuino. No caigas en las adulaciones vacías, tus puntos de vista son muy interesantes y eso es precisamente lo que ellos quieren escuchar. Expresa tus ideas y verás cómo tu carrera comenzará a ascender. En cuanto al ámbito familiar, las personas de este signo que tengan hijos estarán muy ocupadas durante esta semana. En el terreno amoroso, esta semana se producirán desilusiones en aquellas parejas que recién comiencen una relación. Las cosas no saldrán como tú esperabas pero no te desanimes porque muy pronto la vida te dará otra oportunidad en el amor.