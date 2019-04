HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Con tu regente, Júpiter yendo retro en tu signo, indica que es momento de bajar el ritmo externo. No quiere decir que dejes de cumplir con tus compromisos, sino que aumentes el tiempo que dedicas a nutrirte de las cosas que te inspiran. El 20, el Sol ingresa a Tauro promoviendo tu zona laboral y de rutinas diarias, propicio para destacarte en el trabajo y mejorar la relación con colegas. Recuerda que el asumir nuevas responsabilidades te prepara para el futuro y aporta a tu crecimiento profesional. El 17, Mercurio y Venus ingresan en Aries a tu zona de nuevos negocios, recibirás diferentes opciones de ideas de proyectos. Amor: El 19, es la Luna Llena en Libra que saca a la luz lo que se mantuvo oculto en tu zona de amores informales, amistades y ex parejas. Posiblemente, haya un cierre con alguien con quien te has dado cuenta no comparten las mismas metas ni afinidades. Al igual que con grupos y/o colegas. Nuevos inicios, aventuras románticas y salidas. Buscarás la cercanía de aquellos con quien no solo sientas atracción sino afinidad espiritual. Salud: Paseos y salidas a eventos artísticos y musicales, propician la conexión con tu propia sensibilidad. Consejo: Si tienes hijos adolescentes, podrían surgir complicaciones por diferencias de opinión y críticas, si no aplicas la paciencia y la tolerancia sabiamente. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)