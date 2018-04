Trabajo: El 15, Mercurio arranca directo y finalmente las cosas con socio empiezan a fluir y a tomar velocidad. Venus y Marte bajo su influencia benéfica han favorecido tu zona de trabajo, los buenos negocios, clientes y contratos. Personas claves de tu familia serán claves al momento de lograr esos negocios, así que toma en cuenta esas relaciones locales o familiares en los asuntos de trabajo. El 17, Saturno retrograda trayéndote revisión en tu manejo financiero, gastos y ganancias. Amor: El 15 es la Luna nueva en Aries trayéndote inicios en tu zona de los hobbies, creatividad, hijos y romance. Deja que lo nuevo entre a tu vida y no pongas límites, permítete vivir momentos de disfrute. Posible renacer de una relación del pasado que volvió con Mercurio retro para quedarse, te recomiendo no tomar decisiones hasta que salga completamente de sombra el 3 de mayo. Período de fertilidad para quienes quieren salir embarazados. Salud: El cuidado de tu cuerpo será un asunto para prestar atención. Cambiar patrones de alimentación, visitar al médico y comenzar actividad física y porque no cambiar de look. Consejo: Alerta de moderación! Venus se opone a Júpiter tu regente y esto significa excesos y exageración. Algo de lo que tú sabes bastante. Gastar demás, comer demás y tener expectativas exageradas, en lo posible ve con calma.