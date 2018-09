HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 16 al 22 de Septiembre de 2018

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Marte regresa a Acuario y activa tu zona de comunicaciones, punto de vista, contratos y traslados. Tus planes y perspectiva no son lo mismo desde mayo para acá, además de que hay muchas novedades en camino. En tu rutina laboral, muévete con cautela para prevenir conflictos, en estos días podría surgir un cambio en los planes inesperado pero será positivo. Tu zona profesional se ve favorecida, las metas establecidas parecen acercarse a una consolidación importante. Sigue avanzando hacia tus sueños y metas pese a algunos contratiempos. Amor: Energía de conexión y pasión. Venus desde Escorpio te incentiva a profundizar en temas de entrega y confianza con tu pareja, así como a observar cómo conectas con tu poder personal o si lo proyectas. Es un tiempo propicio para dialogar y poner sobre la mesa cuánto estás dispuesto a trabajar en la transformación de tu intimidad. Acercamientos, acuerdos y decisiones que favorecerán tu necesidad de bienestar. En cada decisión pequeña diaria, eliges conscientemente lo que quieres experimentar y lo que no. No te conformes con lo que hay. Salud: Es necesario que hagas un espacio para organizarte mejor por más apretados que sean tus horarios para dedicar tiempo a cuidar de ti por dentro y por fuera. Consejo: Saberte retirar cuando no eres valorado es fundamental para atraer a quien sí lo haga.