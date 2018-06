HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Marte en tu zona de la comunicación está junto al Nodo Sur, es un momento de limpieza mental necesario, hay muchas opiniones que dejar de lado tanto propias como ajenas. Quizás has estado queriendo insistir en una inversión o negocio local pero el ingreso de Venus en Leo te recuerda que el Nodo Norte está empujando hacia lo global e internacional. El 21, El Sol ingresa a Cáncer iluminando tu zona de cuentas conjuntas, cuida tus gastos y ten mucho tacto a la hora de conversar con clientes o al presentar ideas. Amor: El 18, Neptuno en Piscis retrograda en tu zona del hogar y familia, pidiéndote conectar hacia adentro y revisar tus lazos desde tu faceta más sensible. Es a partir del trabajo con tus recursos psicológicos y en tu transformación que aprovecharás el impulso en tu zona de pareja para sembrar un nuevo comienzo con esas personas importantes o abrir nuevas etapas. Salud: Procura levantar tu ánimo a base de caminatas al aire libre y no lleves los problemas del trabajo a casa. Suelta ese exceso de preocupación que hace que acumules un estado negativo. Consejo: Permítete la vulnerabilidad y dejar pasar al otro a tus zonas íntimas. Tienes que decidir si estás dispuesto a dar más de lo que has estado dando hasta ahora y de manera diferente. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)