SAGITARIO (23/11 al 21/12) La gente de Sagitario constará esta semana con una gran protección astral en el terreno del trabajo. En el ámbito laboral, será una semana estupenda debido a que se solucionará finalmente un problema que te angustiaba desde hace unos meses. En el ámbito económico, esta semana tendrás gastos inesperados y urgentes que tendrás que solventar. No tendrás el dinero para hacerlo pero familiares cercanos y amigos te prestarán su apoyo económico. En el terreno del amor, el hombre de Sagitario se encontrará nuevamente con Cupido esta semana. Has pasado por una etapa muy difícil, de mucha melancolía por una decepción amorosa. Estabas muy escéptico con respecto al amor y creías que nunca iba a volver a enamorarse. Sin embargo, durante los próximos días aparecerá la mujer que le va a devolver la capacidad de creer en el amor Por su parte, las personas de Sagitario que estén casadas tendrán esta semana muchas probabilidades de ser traicionados. Los astros indican que tu pareja todavía no te es infiel, pero sin embargo ha aparecido alguien en su ámbito laboral que le interesa mucho, sobre todo a nivel sexual. Te conviene estar atento. Por su parte, las mujeres de Sagitario que están solas, tendrán una muy buena semana. Ante los demás aparentarán estar disfrutando mucho de su soltería. Sin embargo, la realidad es que evitan las relaciones serias y se limitan a fogosos encuentros sexuales ocasionales para evitar ser lastimadas. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)