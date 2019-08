Por Casandra ©

En cuanto al ámbito social, esta semana la gente de Sagitario tendrá muchas ganas de salir, de dejar su retraimiento habitual y de ampliar su círculo de amistades. Comenzarás una actividad grupal vinculada con el deporte y la naturaleza. En el ámbito laboral será una semana difícil. Tu ambiente laboral estará lleno de contestaciones agresivas y tensiones. No obstante, ninguno de los inconvenientes que se susciten en el transcurso de los próximos días estará relacionado directamente contigo. Los problemas afectarán a tus compañeros de trabajo, sin embargo no debes involucrarte en cuestiones que no te competen. No intervengas para defender a personas que sabes perfectamente que no intercederían por ti si llegaras a estar involucrado en una situación complicada. Concéntrate en tu trabajo y mantente ajeno a todo conflicto. En el ámbito financiero y de negocios, lograrás luego de muchas negociaciones un acuerdo que en apariencia será muy beneficioso para ti, sin embargo ten cuidado porque hay una doble intención o algo oscuro en dicho acuerdo. En el ámbito económico, será una excelente semana. Las personas de Sagitario han atravesado un ciclo de mucha estrechez económica. Sin embargo, durante esta semana el dinero comenzará a llegar a tu vida por todos los caminos. La situación no se solucionará mágicamente, ni tampoco de repente, pero el aspecto financiero se destrabará y las oportunidades para que obtengas ingresos comenzarán a fluir. El ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Sagitario vivirán una semana de mucha estabilidad con sus parejas.