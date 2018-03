HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Ahora que Júpiter, tu regente va retro, es momento de reflexionar sobre algunos temas importantes de tu vida material. El 17, Marte ingresa en Capricornio en tu zona de economía personal para que trabajes con determinación y disciplina en esos asuntos materiales que apoyarán tus ideales. Trata de no gastar por demás y ahorrar. El 20 es el Equinoccio, comienza el nuevo año astral y el Sol ingresa en Aries promoviendo asuntos de negocios, inversiones iniciales y creatividad. El 22, Mercurio retrograda en Aries, haciéndote repensar ideas, cambios en proyectos y asuntos con hijos. Se recomienda no hacer acuerdos ni firmas de documentos porque hay información que aún falta llegar. Amor: Procúrate una vida emocional más sana alejándote de personas y sus opiniones mal intencionadas. Revisa tus patrones de conducta negativos que bloquean tu creatividad e impiden concretes los cambios y avances en tu imagen pública como en tus relaciones de larga duración. Conversa claramente con tus hijos ante un posible conflicto o malentendido. Salud: Puedes sentirte con cansancio y fuga de energía, no te disperses con pensamientos del pasado o dando más de lo que puedes. Consejo: Evita hacer compras electrónicas, chequea bien tus depósitos bancarios y considera la firma de contratos para después del 15 de abril. Tómate tiempo anticipado para llegar en horario a tus citas. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)