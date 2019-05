Por Casandra ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Se están produciendo cambios importantes en sus vidas, por lo que habrá momentos en que dudarán si van por el buen camino. Tranquilos y a no dudar del instinto. Estas nuevas emociones que están experimentando son producto de un momento muy sensible por el que están atravesando. Al final repercutirá positivamente en tus proyectos y todo por lo que se han preparado y luchado en el pasado les servirá para enfrentar y solucionar temas importantísimos que a la larga los catapultarán al éxito. Es el primer paso de un momento excelente, pero todavía no lo podrán notar. La felicidad ustedes la están ligando mucho al éxito laboral, y no todo es trabajo. Es momento de repensar algunas relaciones laborales tóxicas, el exceso de responsabilidad y cierta adicción al trabajo, los están afectando en otros aspectos personales. Nuevas amistades ayudarán mucho para cambiar en ese aspecto, así que denle paso sin prejuicios ni ofrezcan resistencia, mucho menos la excusa que el trabajo está primero. No es una semana más, es el comienzo de una nueva etapa. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)