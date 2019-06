Por Casandra ©

Vigencia: 2 al 8 de Junio de 2019

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Semana muy positiva en lo que en salud se refiere. Estará de muy buen humor estos días, tiene motivos para sentirse bien y feliz Tendrá la sensación de que no le falta absolutamente nada. Semana para no tirar la toalla y ver los cartuchos que puede quemar antes de terminar el año, muy posiblemente estos días que vienen conseguirá un trabajo en el que podrá hacer frente a esos gastos que todos tenemos pero lo más importante es que este empleo le traerá personas importantes en el mundo de los negocios que le abrirán puertas. Esta semana serán días de estar con su mundo espiritual, le vendrán a la mente personas que hicieron mucho por usted, que le quisieron de verdad y que ahora están lejos. No deje que esto le impida estar con los que aun se encuentran compartiendo su vida y que tanto le quieren.