HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Marte, el planeta de la acción ingresó en Acuario promoviendo favorablemente tu zona de la comunicación, los contactos comerciales, los cursos y estudios, viajes y desplazamientos cortos, a los que te recomiendo poner mucha atención y prudencia en especial al manejar fundamental para evitar graves tensiones. De aquí a poco tiempo te verás tomando drásticas y positivas decisiones, buscarás abrirte a nuevos negocios y podrías verte involucrado en un proyecto relacionado con la tecnología bastante importante. Amor: El 20, el Sol ingresa en Géminis iluminando tu área de las relaciones personales, a partir de ahora tomarás decisiones que te harán crecer y si algún vínculo cercano hasta ahora no te hacía bien lo vas a dejar y renacerás a esa luz que tanto habías perdido. Además, ahora que llega Urano a Tauro podrás hacer cambios radicales y extremos por voluntad propia, sin tanta presión externa. Confía en tu potencial para poder lograrlo todo. Salud: Si has descuidado la salud y los buenos hábitos, es ahora que las circunstancias te llevan a prestar atención a esos temas sin más remedio. Consejo: Aprovecha este momento para generar una nueva rutina, elimina un mal hábito de raíz, cambia de trabajo si es lo que necesitas, pero hazlo desde la voluntad y la determinación propia, no esperes que la vida te lo imponga. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)