HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Estás muy comprometido con tu productividad e ingresos, dispuesto a aprovechar al máximo las oportunidades que ahora se presentan para hacer nuevos negocios, ganar más, cambiar de trabajo o mejorar de posición en el que ya tienes. Todo esto te lleva a concentrar tus energías en reuniones, entrevistas y planificación. El 26, Marte ingresa en tu signo, activándote personalmente, estarás más dinámico, con ganas de explorar y expandirte. Observa de no engancharte en discusiones y en la queja banal ni de reaccionar de manera agresiva. Amor: La temporada Acuario para ti representa la oportunidad de hacer contactos y dar con la gente adecuada para apoyar tus planes. Es un buen momento para disfrutar de un viaje corto con tu pareja y mantener esa charla que requiere de mayor profundidad. Con el ánimo bien dispuesto a reconciliar algunas diferencias, sobre todo con algún hermano/a o pariente cercano. Ya has dejado atrás esas energía pesadas con las que cargabas, ahora ya te enfocas en lo que a ti te pertenece y tienes porque te valoras. Salud: Atención con los excesos en tu dieta. Continúa siendo disciplinado y cuidando de tu bienestar y equilibrio. Consejo: No te dejes llevar por ensoñaciones sino por sueños para hacerlos realidad.