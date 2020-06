© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana la gente de Sagitario estará muy interesada en arreglar los asuntos pendientes, tanto económicos como emocionales, que pudieran tener con el pasado. Este proceso puede resultar un poco doloroso, pero cuando finalice te sentirás libre y en paz. En el ámbito laboral, esta semana las personas de Sagitario tendrán noticias alentadoras. Estás desde hace tiempo interesado en dirigir un proyecto muy importante que se está desarrollando en tu lugar de trabajo. Intentaste muchas veces que te permitieran participar pero no pudiste conseguir nada a pesar de todos tus esfuerzos. No obstante, tu perseverancia ha sido notada por uno de tus jefes y durante los próximos días te comunicará su decisión de ponerte a cargo de un pequeño proyecto. No será exactamente lo que tú deseabas pero sí será un buen comienzo que te acercará a tus metas. En el ámbito económico, esta semana te llegará una suma inesperada de dinero. Aprovecharás esta cantidad para pagar los gastos de una gran fiesta que se llevará a cabo en tu familia para festejar un aniversario, puede ser de tus progenitores o de tus abuelos. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Sagitario que estén solos disfrutarán de eventos muy agradables durante esta semana. De tu nuevo círculo de amistades surgirá una persona con la que te sentirás instantáneamente conectada y con la que te resultará muy fácil comunicarte. Además, sentirás una gran atracción sexual hacia esa persona. Vivirás junto a él o ella una bonita pero efímera relación.