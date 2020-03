© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) En el ámbito de las finanzas y los negocios, se producirán algunos inconvenientes relacionados con cuestiones legales o contractuales. Sin embargo, habrá alguien que te protegerá y te ayudará a atravesar esta situación sin que tengas mayores perjuicios. Además, al estar tan bien auspiciado por los astros en este ámbito, sucederán una serie de hechos afortunados que jugarán a tu favor. Esta vez la suerte estará de tu lado pero como no siempre será así, deberás planear más minuciosamente tu futuro comercial y tener un plan con el que defenderte ante cualquier contingencia. En el ámbito laboral, dependerá de ti tener o no una buena semana. Te estás esforzando mucho en tu trabajo y eso comenzará a dar sus frutos. Tus jefes empezarán a distinguirte del resto de los empleados y eso despertará la envidia de muchas personas mediocres que hay a tu alrededor. Continúa trabajando como lo has hecho hasta ahora y no dejes que comentarios malintencionados te distraigan, concéntrate en tus metas y no habrá nada ni nadie que pueda detener tu ascenso profesional. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Sagitario tendrán una semana intensa. Estás muy enamorado y deseas que la relación siga creciendo y consolidándose. Por ello, esta semana les propondrás a tu pareja una convivencia y la respuesta que recibirás puede que no sea de tu agrado. Él o ella se mostrará muy reacio de asumir ese compromiso y eso te llenará de furia y a la vez de angustia porque temerás perder a la persona que amas. Los astros te aconsejan que le des a tu pareja el tiempo que necesite para reflexionar sobre tu propuesta.