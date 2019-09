© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La gente de Sagitario no tendrá una buena en lo se refiere a su salud. A partir del lunes y durante las próximas dos semanas pueden presentarse algunos problemas graves en los órganos reproductivos tanto de las mujeres como de los hombres de este signo. En el ámbito profesional y laboral, las personas de Sagitario han pasado por una etapa de confusión e indecisión durante los últimos meses. Sin embargo, a partir de esta semana comenzará un ciclo en donde la alineación de planetas te influirá positivamente brindándote claridad en tus objetivos. A partir de ese momento, sabrás qué quieres conseguir y eso hará que las cosas sean mucho más fáciles. Es un día ideal para las transacciones comerciales, la compra y venta de inmuebles y la firma de contratos. Si esperabas ansiosamente la autorización para un crédito probablemente tengas novedades alentadoras durante los próximos días. A partir del miércoles, comenzará un período que durará aproximadamente tres semanas y que será muy propicio para los traslados, las mudanzas o para aquellas personas que deban radicarse en el exterior. Hoy reaparecerán amigos del pasado con los que habías dejado de tener contacto por los constantes celos de tu pareja. Llevas una relación de mucho tiempo y empezarás a darte cuenta que tal vez has cedido mucho ante los caprichos de la persona que amas. Todavía estás a tiempo de recuperar amistades fieles que estarán junto a ti en los momentos más difíciles de tu vida, aprovecha esta oportunidad y no la pierdas. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)