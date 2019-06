Por Casandra ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Sabemos que no te gusta que te impongan nada, es uno de los rasgos fundamentales del carácter de los de Sagitario. Esta semana vas a tener un conflicto por culpa que tu pareja va a querer que hagas las cosas conforme a su voluntad. Quizás en esta ocasión deberías ceder y hacer lo que te pida, porque en otras ocasiones fuiste tu la que decidió. En el trabajo puede que tengas algún roce con un compañero. No le des demasiada importancia y sigue con tus tareas, porque no merece la pena tener ningún roce entre compañeros. Si estás pensando en hacer algún viaje o una salida el fin de semana, más vale que revises todo muy bien antes, si no quieres encontrarte con alguna desagradable sorpresa. Si estas conociendo a alguien y estas interesado de verdad en él o ella para una relación, es fundamental que seas sincero desde el principio, porque las mentiras "tienen patas cortas" y de nada sirve fingir lo que uno no es, porque cuando nos mostramos tal como somos la desilusión puede ser tan grande que puede provocar la ruptura.