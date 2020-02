© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana deberás luchar contra el tedio y la rutina que son los enemigos de la alegría, no dejes que esos fantasmas se inmiscuyan en tu vida. Si sientes que te está atrapando la nostalgia, sal con tus amigos y empieza actividades placenteras que te ayuden a espantar los recuerdos del pasado. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario recibirá mucha presión durante esta semana. Te has reencontrado con tu ex pareja y has descubierto que deseas pasar tu vida con ella. Sin embargo, tu pareja estará muy desconfiada y te exigirá para volver contigo que le demuestres con acciones que has cambiado y que ya no eres la misma persona irresponsable y despreocupada que eras. Te costará pero lograrás demostrar que realmente estás dispuesto a comprometerte seriamente con una relación. Por su parte, la mujer de Sagitario vivirá una semana con bastante melancolía a nivel sentimental. Has hecho todo lo que has podido para salvar tu relación pero finalmente has comprendido que es inútil. No queda otro camino que la separación y cuanto antes se lo expreses a tu pareja será mejor. En el ámbito laboral no tendrás una buena semana. Cada vez te sientes más disconforme y deprimido en tu trabajo y diferentes acontecimientos que ocurrirán en los próximos días harán que te plantees seriamente la posibilidad de renunciar. No tomes decisiones precipitadas pero tampoco te quedes inmovilizado en un lugar que tanto te desagrada. La clave para esta semana será el movimiento, si buscas otras oportunidades lograrás en un breve tiempo conseguir un empleo que pueda llenar todas tus expectativas y necesidades. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)