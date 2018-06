HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: La temporada Cáncer para ti propicia ser de buenos augurios en tu zona de inversiones, finanzas, hipotecas y créditos. El 27, Marte retrograda en Acuario en tu zona de estudios, comunicaciones, lo que te lleva a romper con ideas o prejuicios de todo tipo, liberándote de palabras o contratos del pasado, cosas con las que ya no te identificas o que no te apasionan. El 28, es la Luna Llena en Capricornio, trayendo culminaciones en temas relacionados con tu economía y recursos. Esto representa un trabajo que se termina para empezar uno nuevo y/o finalizas un proceso de valoración personal que se completa luego de seis meses. Amor: Tu zona del hogar y estabilidad está activa, podrías estar enfocado en la construcción de tu vivienda, planes de mudanza o remodelación. Es momento para darles a tus sueños una forma firme y concreta. Venus en tu zona del extranjero y filosofía de vida y amores a distancia, te llena de oportunidades y de una nueva manera de entender el mundo. Salud: Ten en cuenta mantener el equilibrio en tu alimentación, no ser demasiado extremista ni obsesionarte por el aspecto de tu físico ya que eso te somete a un gran estrés sin obtener buenos resultados. Consejo: Aventúrate. Acepta esos desafíos aunque al principio lo sientas algo incómodos y muy diferentes a lo habitual.