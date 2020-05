© La Auténtica Defensa

Vigencia: 24 al 30 de Mayo de 2020

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana muy tormentosa a nivel familiar para las personas de Sagitario, sobre todo para aquellos que tienen hijos porque tendrán fuertes discusiones con ellos durante los próximos días. En el ámbito económico, será una semana en la que Sagitario recuperará la esperanza. Estás experimentando algunos problemas financieros desde hace tiempo. No obstante, el fin de semana tus amigos te presentarán a una persona que te dará los consejos que estabas necesitando, si los aplicas en forma correcta, lograrás estabilizar exitosamente tu presupuesto y maximizar tus recursos. En el ámbito laboral, las personas de Sagitario recibirán esta semana noticias alentadoras. Estás desde hace tiempo interesado en participar de un importante proyecto que se está desarrollando en la compañía donde trabajas. Hasta ahora, todos tus esfuerzos por lograrlo habían sido en vano. Te habías desalentado tanto que habías decidido dejar de intentarlo. No obstante, esta semana recibirás por parte de uno de tus jefes un aliciente. Todavía no obtendrás lo que deseas pero sabrás que tu esfuerzo está siendo notado y que han valido la pena tus sacrificios. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Sagitario que habían terminado recientemente una relación lograrán sentirse mucho más animados esta semana. Últimamente has atravesado momentos difíciles, recientemente has terminado una relación sentimental pero no por tu propio deseo sino por el deseo de tu ex pareja. Creíste que te iba a tomar mucho tiempo olvidar a la persona que amabas pero te has repuesto mucho antes de lo que esperabas. Te sentirás emocionalmente estable y con ganas de realizar nuevas actividades.