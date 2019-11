© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana la gente de Sagitario estará más dispuesta que de costumbre a aceptar sus defectos y a intentar corregirlos. En el terreno del trabajo, tienes personal a tu cargo y esta semana, por un comentario casual, tomarás consciencia de que tratas muy mal a tus empleados y te propondrás como objetivo, aprender a tratarlos mejor. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario tendrá algunos desacuerdos con su pareja durante los próximos días. No te agradan en absoluto las amistades de la persona que amas y tienes casi la certeza de que tú tampoco les agradas a ellas. Además, sientes que el círculo de amistades de tu compañero sentimental es el causante de que la relación esté cada vez más fría y distante. No te equivocas en tus suposiciones pero la verdad es que no hay nada que puedas hacer al respecto. Si haces que tu pareja decida entre sus amigos o tú, corres el riesgo de que elija a los primeros. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá sorpresas agradables durante esta semana. Estás enamorada de alguien de tu ambiente laboral. Esta persona está en pareja pero tú te has conformado solamente con su amistad y nunca le has confesado tus sentimientos. Sin embargo, esta semana la esperanza nacerá en ti debido a que te enterarás que su relación está en crisis y que probablemente se produzca una separación. No Te entusiasmes demasiado, ve despacio para evitar las desilusiones.