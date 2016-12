de Divina Amor ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Te encontrarás abocado de lleno a tu hogar y familia donde reinará un clima altamente espiritual. Procurarás embellecer tu casa con obras de gran belleza visual y valor artístico. Los hijos te depararán momentos de honda sensibilidad y emoción. Tu mente se ordenará para dar canales de expresión y solidez a tus creaciones, permitiendo concretar todo lo que apunte a poder expresarte a través de tus realizaciones. Las asociaciones comerciales rendirán sus frutos. No trates de forzar o apresurar decisiones. Los días 24 y 25 con Luna en Capricornio, estas fiestas amenazan tu presupuesto, no lo lamentes, será compensado por el agradecimiento de tu entorno. En cuanto a los amores, no perturbes el panorama afectivo, que es bueno, con una postura inflexible e insistente con los celos y la posesión. Evitarás ejercer una actitud controladora y dominante que sólo generará turbulencias. ¡Feliz Año Nuevo en compañía de tu gente querida! TUS CARTAS TAROT: has asimilado lo positivo de generar ciclos nuevos desechando las etapas que ya han cumplido su razón de ser. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)