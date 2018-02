Trabajo: El 1, es la Luna llena en Virgo trayendo culminaciones en tu área profesional y de metas a largo plazo. Un trabajo, plan de metas que iniciaste hace seis meses llega a su final para dar comienzo a algo nuevo. Tu área Piscis activa temas de estabilidad y vivienda, podrían surgirte gastos imprevistos por mejoras o reparaciones. Sé precavido ante los cambios, acuerdos y nuevos negocios porque puedes cambiar de opinión. Organízate, tomando el tiempo para discernir con lo que eliges quedarte y con qué no. Amor: Hay una situación en tu hogar o con familiar que sabes que tienes que atender para sanar y cerrar una herida. Conversaciones pendientes se desencadenan que te llevan a tomar decisiones respecto a mudanza o situación familiar que requiere de tu intervención y/o ayuda. Sé prudente en cómo te expresas ya que cualquier cosa que digas lo harás con mucho ímpetu y podría herir la susceptibilidad de alguien y crear un conflicto que prefieres evitar. Reaparece alguien de tu pasado con quien reconectas y terminas de entender el porqué de eso que fue. Salud: No quieras ir más rápido de lo que tu cuerpo lo tolera, si lo desgastas no podrás alcanzar con entereza esa milla extra. Consejo: Practica la paciencia, regula la ansiedad permitiéndote momentos a solas y/o en actividades que te recarguen positivamente.