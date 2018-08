HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2018

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: La temporada Virgo es excelente para tus planes profesionales y de trabajo, sólo que esta vez lo será aún más pues se activa un Gran Trino de Tierra en tu zona de productividad y actividades laborales. Esto representa la oportunidad perfecta para poner a producir tus ideas y negocios, para que todo ese trabajo que has estado realizando se vea recompensado o resaltado en tus finanzas. El 27, Marte se pone directo, es hora de ponerse las pilas de repuesto y aprovechar al máximo esta oportunidad de manifestación. Amor: El 26, es la Luna Llena en Piscis, tu zona de hogar, familia y emociones. Es tiempo para organizarte desde tu base emocional para lograr esa estabilidad y ese suelo firme que necesitas para que todo proyecto tanto romántico como material pueda encauzarse y mantenerse eficientemente al largo plazo. Este plenilunio te da la oportunidad de reorganiza la rutina con tu familia, en tu lugar de trabajo, planificar una mudanza. En la pareja, lograrán el diálogo esperado. Tiempo de dulzura, ternura y pasión. Salud: Controlar la ciclotimia. No descuides tu cuidado propio, que el trabajo no te quite tiempo a tus rutinas de alimentación, ejercicio y descanso. Consejo: No te quedes atrapado en el lado negativo de las cosas, asume una actitud vencedora y de conquista ante las oportunidades que se presentan. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)