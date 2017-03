de La Auténtica Defensa ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Desbordando ideas. La influencia astral te incentiva esta semana la creatividad, especialmente para dar soluciones en el ámbito laboral. Así es que el entusiasmo por las ideas, el análisis de la realidad y la innovación que caracteriza a tu signo, se hace evidente en tu rutina ocupacional. No obstante, procura no caer en meras teorías inaplicables. Los días 27 y 28 de marzo con Luna nueva en Aries, oportunidad inigualable para presentar una innovación, recibir un ascenso o deslumbrar a tu jefe con tus ideas. El 31 de marzo y 1º de abril con Luna en Géminis, tu presencia en un evento social o empresarial puede ser la frutilla de esta semana. En cuanto a los amores, la diversión, los viajes y las salidas consumen el tiempo que vienes restando a la intimidad de la pareja, invierte ese ritmo. NODO LUNAR: No busques el prestigio, ni ostentes la autoridad, dado que éstas características se obtienen y llevan por trayectoria o liderazgo, y no por decisión.