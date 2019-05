Por Casandra ©

Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019

SAGITARIO (23/11 al 21/12) SAGITARIO - Esta semana, querido sagitarianos, los astros no los van a favorecer demasiado. Pero tampoco es cuestión de bajar los brazos, hay que enfrentar los malos momentos con actitud. En lo laboral la semana no se presenta con novedades, todo seguirá su curso y mejor que así sea. En lo sentimental no es una semana que los encontrará seguros, ya que la indecisión los desborda. Los que tienen pareja sienten que hay cosas que no están yendo bien y que es una relación que les consume mucho esfuerzo de su parte, cosa que no es ni reconocida ni respondida por el otro. Los que no la tienen dudan en dejar ese estado de independencia que los hace felices a veces y los hace sentir tan solos en otros momentos. Lo bueno de esta semana es que surgirá una apuesta divertida, cargada de aventuras; que bien podría ser un viaje. Está en ustedes aceptarla o dejarla pasar, pero el consejo es que acepten el desafío.