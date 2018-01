HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Enero al 3 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: El 31, Mercurio ingresa a Acuario trayendo mayor creatividad e inspiración a tus pensamientos. El mismo día se hace el Eclipse de Luna llena en Leo en tu zona del extranjero, viajes, asuntos legales y estudios. Es una situación en torno a estos temas que comenzó a desarrollarse en agosto pasado que ahora culmina. Se une Marte en tu signo con abundante energía de acción para meterte de lleno en la producción de un proyecto o trabajar para transformar tu negocio. Amor: Estás haciendo importantes cambios a la hora de enfocar tu calidad de vida, cuidando más de ti, organizando tu lugar de trabajo, rutina y horarios. Período propicio para conectar con personas del extranjero o con distinta filosofía de vida y nutrirse intelectualmente para mayor evolución. Te verás con ganas de hacer una limpieza en tu entorno más cercano, sentirás que hay personas con las que ya no coincides en el mismo estilo o perspectiva, sientes que hay rivalidades muy sutiles tal vez pero que ya no quieres continuar manteniendo por deber, antigüedad o costumbre. Salud: Estate alerta a no cargarte con esa ultra energía o impulsividad, queriendo llegar sí o sí al objetivo sin poder disfrutar. Consejo: Baja las revoluciones y busca tu balance interno. Recuerda tu propio valor y estima.