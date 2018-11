HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2018

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: Inicia la temporada Escorpio, significa que empiezas a prepararte para tu cumpleaños, puesto que el Sol al transitar por tu zona de finales, hace que tu vitalidad disminuya al mínimo antes del renacimiento. Urano que está opuesto en tu zona laboral y calidad de vida, hace que cambien bruscamente los planes y tengas que adaptarte a esos giros del destino. El 31, Mercurio ingresa en tu signo, ya vislumbras con muchísima claridad cómo será la nueva manera de trabajar de ahora en adelante. Un antes y un después en tus rutinas o en la manera de ofrecer tus servicios. Amor: La unión del Sol y Venus representa que tendrás que invertir en ti mismo, en tu espiritualidad, en el desarrollo de un talento o don que no has aprovechado o descubierto hasta ahora. En la pareja, te animarás a consolidar tu relación a través de compromisos serios y duraderos. Si surgen sospechas o temores, no hagas caso a los falsos rumores, tendrás que saber poner fin a una serie de malos hábitos que se fueron generando en el vínculo. Salud: Con Urano, el planeta de las sorpresas en tu zona del cuidado del cuerpo, será mejor no extralimitarse en esfuerzos exagerados y trasnochadas. Consejo: Enfócate en tus objetivos, confía en tu buen criterio para superar obstáculos y seguir creciendo.