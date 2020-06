© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) A partir del lunes comienza para la gente de Sagitario un período en donde el principal objetivo será el autoconocimiento. Desde hace un tiempo que sientes la necesidad de explorar en tu interior y durante esta semana te decidirás a empezar gracias a la motivación que recibirás de un amigo. En este nuevo período de tu vida también lograrás reafirmar tu autoestima y aumentar la confianza en ti mismo. En el ámbito de la salud, aparecerán problemas leves en la zona intestinal durante el fin de semana. En el ámbito laboral, Sagitario deberá tener mucho cuidado durante esta semana. Hay un compañero de trabajo que está esparciendo rumores maliciosos sobre ti. Lo que busca es hacerte perder la cordura y que cometas un exabrupto, no le des el gusto conserva la calma y verás como en un futuro próximo esta persona, por sus propias acciones, terminará desvinculada de tu lugar de trabajo. En el terreno del amor, la mujer de Sagitario que no esté en pareja decidirá salir en la búsqueda de un nuevo amor. Se mostrará osada con los hombres y conseguirá excelentes resultados Por su parte, el hombre de Sagitario que esté solo, va a estarlo por muy poco tiempo más. Durante los próximos días reaparecerá en tu vida una mujer que fue muy importante para ti en el pasado. El destino te está dando una segunda oportunidad y tú no dudarás en aceptarla.