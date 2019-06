Por Casandra ©

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Se están produciendo importantes cambios en tu vida, aunque te encuentres en estos momentos con dudas, acabarán siendo positivos. Ten calma para acometerlos. Estás experimentando emociones, y en un momento en el todo es pura sensibilidad. Todo esto te repercutirá en renovaciones laborales, has estado muy preocupado y ahora es el momento en el que se afianzan tus proyectos, y lo que has luchado en el pasado, toma asiento. Te encontraras con personas que te lanzarán al éxito, ya que has estado muy atento, y estas preparado para que triunfes. Tu felicidad está asentada en la seguridad de tu trabajo, y tienes una base sólida que has creado con tu voluntad. Si estas esperando esa llamada para iniciar un nuevo trabajo, saldrás poco a poco de esa angustia, recurre al dialogo sincero, demuestra el esfuerzo y el interés para que las oportunidades no pasen de largo. Surgen a tu alrededor nuevas amistades, y en éste círculo puedes comenzar una nueva relación. Los que ya tienen pareja, tendrán que estar atentas a ellas, ya que las han dejado apartadas por motivos de tu trabajo; pero lo entienden, son comprensivas. Es un buen momento para comenzar una actividad al aire libre, necesitas algunos días de descanso, donde compatibilices con la práctica de algún deporte y te desintoxiques para que recuperes toda tu energía. Es una semana donde comienzas una nueva etapa, con un nuevo destino que lo tienes en tu horizonte más cercano.