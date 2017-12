HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de 2018

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: El 1, la Luna llena en Cáncer trae culminaciones en tu área de productividad e ingresos, ya sea porque hayas finalizado el pago de un crédito o deuda o sea que esté cambiando la manera en cómo ganabas el dinero. Ahora te sientes más relajado y comienzas a fluir porque has creado una base y te sientes cómodo contigo mismo. La economía mejorará notablemente, eso sí organiza bien tus gastos y si puedes, ahorra. Etapa ideal para dar a conocer iniciativas y propuestas. Amor: Período para poner especial consideración sobre tu valoración personal, para tomar consciencia del nivel de merecimiento en el que te encuentras, ya que de esto dependerán los resultados que buscas. Hay mucha acción en tu zona de Escorpio, lo que significa que es tu intuición la que te guía e impulsa a avanzar en esas metas ambiciosas que te estás proponiendo, ya sea para resolver una relación hasta ahora secreta o por un secreto que no quieres revelar y trabajas a solas en ello. Salud: No permitas que las opiniones de terceros te influyan negativamente y repercutan así en tu energía vital. No te distraigas demasiado y préstate atención y cuidado. Consejo: Reducir las necesidades ya que entre más necesitas más sufres y te extralimitas. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)