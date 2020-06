© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 31 de Mayo al 6 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) El fin de semana recurrirán a ti algunos amigos y parientes para pedirte consejo, tú los ayudarás. No obstante, tu ayuda desinteresada será mal interpretada por algunos, quienes dirán que te gusta manipular y manejar a todas las personas que están a tu lado. En el ámbito laboral, deberás tener mucho cuidado durante esta semana. Un compañero de trabajo con el que siempre has tenido una mala relación, esparcirá rumores perversos sobre ti. Lo que esta persona busca es provocarte y que pierdas el control. Los astros te aconsejan que tengas mesura, conserva la calma y verás como en los próximos meses, esta persona, por sus propias acciones, terminará siendo despedida de tu lugar de trabajo. En el ámbito económico, el dinero fluirá con mucha dificultad esta semana. Si tienes alguna suma por cobrar tendrás que ponerle mucha energía y firmeza para conseguir que te paguen. En el ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Sagitario que estén solos, vivirán una semana intensa debido a los malos entendidos que acontecerán. Estás interesado en una persona desde hace mucho tiempo, no obstante percibes señales poco claras por parte de él o ella. No puedes saber a ciencia cierta si la persona que amas está verdaderamente interesada en ti o si sólo quiere jugar contigo. Los astros te aconsejan que cambies de táctica, muéstrate indiferente. Al ver que ya no estás interesado, él o ella sentirá curiosidad y entonces te será más fácil conquistarlos. Por su parte, las personas de este signo que ya estén en una relación deberán aprender a respetar los silencios y los espacios de su pareja. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)