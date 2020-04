© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Los nacidos bajo el signo de Sagitario tendrán una semana mágica durante la cual sentirán que todo se les da con facilidad y que no hay nada que no puedan lograr. Te sentirás con muchas ganas de emprender ambiciosos proyectos en todos los ámbitos de tu vida y encontrarás muy pocos obstáculos para lograrlos. Sin embargo, los astros te aconsejan que no te marees por tanta buena suerte, un exceso de confianza podría provocar que te comportaras de forma imprudente y al hacerlo corres el riesgo de sufrir algún accidente. En el ámbito económico y financiero, los próximos días serán muy buenos para realizar inversiones tendientes al mantenimiento de casas, oficinas y edificios. Si eres propietario de algún inmueble, será un buen momento para hacer aquellas refacciones que venías postergando. En el ámbito laboral, tendrás un exceso de energía que te permitirá realizar todas tus tareas eficiente y rápidamente. Se producirá una situación imprevista por la cual tendrás que cambiar circunstancialmente tus funciones y trabajar para una persona de sexo masculino con mucha autoridad en tu lugar de trabajo. Tu excelente desempeño llamará la atención de dicha persona y por ello te ofrecerá que trabajes en forma permanente para él. Por supuesto, aceptarás y a partir de ese momento comenzarás una etapa muy positiva y fructífera a nivel profesional. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Sagitario tendrán una semana de mucha pasión y romanticismo. La vida sexual de la pareja será muy intensa durante los próximos días. Estarán dispuestos a explorar sus límites y a experimentar, y ello les permitirá aumentar considerablemente su satisfacción sexual.